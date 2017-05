16/05/2017 - 14h06min

Deputada denuncia secretário de MT à polícia por divulgar foto dela de camisola

deputada estadual Janaína Riva (PMDB) registrou um boletim de ocorrência contra o secretário de Comunicação de Mato Grosso, Kléber Lima, por ele ter divulgado uma foto em que ela aparece de camisola.





A imagem foi compartilhada pelo secretário no domingo (14), depois que o Fantástico exibiu uma reportagem sobre grampos clandestinos no núcleo de inteligência da Polícia Militar do estado – a parlamentar foi uma das vítimas.



Kléber Lima disse que vai aguardar ser notificado para se manifestar sobre o assunto.





A queixa foi registrada na Delegacia da Mulher de Cuiabá, nesta segunda-feira (15). Uma audiência entre as duas partes já foi marcada para o dia 2 de junho, conforme a assessoria da deputada estadual.





Na imagem encaminhada em grupos de WhatsApp, em que a deputada aparece usando uma camisola, o secretário faz o seguinte comentário: "Quem iria invadir a privacidade da ilustre deputada, se ela mesma a faz." Kléber Lima também foi secretário de Comunicação e de Governo de Cuiabá.





Logo após a publicação começar a circular, a deputada postou em sua página numa rede social uma mensagem repudiando o ato. "[Estou] estarrecida com o machismo imposto. O secretário usa uma foto pessoal minha, para justificar os grampos ilegais feitos pelo governo do estado contra mim e outros envolvidos", diz ela na postagem.





O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), alega não ter conhecimento das interceptações clandestinas e diz que pediu à Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) que apure o caso.

