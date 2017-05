16/05/2017 - 08h13min

André não será mais candidato ao governo do Estado em 2018

[ FOTO: Bruno Henrique ] Mochi e André são os principais do PMDB e hoje discutem o futuro eleitoral do partido.



O ex-governador André Puccinelli (PMDB) está fora da disputa eleitoral de 2018 e a sua convicção de não concorrer mais à sucessão estadual se consolidou com a Operação Máquinas de Lama, da Polícia Federal, quando foi levado coercitivamente para depor.



Ele se considera injustiçado por estar sendo monitorado com tornozeleira eletrônica e reforçou a incapacidade de pagar fiança de R$ 1 milhão para não ser preso, porque todos os seus bens estão bloqueados por determinação da juíza federal substituta Monique Marchioli Leite.



Sem André, o PMDB não tem em seus quadros outra liderança de peso eleitoral para enfrentar o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em 2018.



Em conversas com amigos políticos mais próximos, o ex-governador não esconde a tristeza de estar com tornozeleira eletrônica e, em determinado momento, desabafou: “não sou candidato nem a síndico de prédio”.



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: ex-governador André Puccinelli sucessão estadual Operação Máquinas de Lama Polícia Federal

Editoria: Política