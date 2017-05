16/05/2017 - 08h18min

Mato Grosso do Sul terá missões dos EUA, Egito e Coreia do Sul

Pouco antes de dois meses da Operação Carne Fraca, que estremeceu a confiança da carne brasileira no mercado exterior, Mato Grosso do Sul recebe três missões para inspecionar unidades frigoríficas do Estado.



Serão seis frigoríficos de bovinos e aves inspecionados no Estado, três deles pertencentes ao grupo JBS.



De acordo com Régia Paula Vilaça Queiroz, chefe substituta do serviço de inspeção da Superintendência de Agricultura de Mato Grosso do Sul, as missões terão início na próxima terça-feira, com a chegada de auditores dos Estados Unidos.



Os veterinários chegaram ao País ontem e deverão passar por cinco estados para inspecionar nove unidades frigoríficas. O objetivo é renovar a autorização e autorizar novas unidades para exportar.



Em Mato Grosso do Sul, as unidades inspecionadas serão as das empresas Marfrig, em Bataguassu, no dia 23, e da JBS, em Campo Grande, na quinta-feira (25). O frigorífico de aves da empresa BRF, em Dourados, deverá passar pela inspeção também.



