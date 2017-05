16/05/2017 - 09h25min

City se anima com impacto de Gabriel Jesus e se prepara para torná-lo "superstar"

[ FOTO: Globo Esporte ] Gabriel Jesus é cogitado para ser Estrela do time.



Em menos de seis meses, Gabriel Jesus revolucionou o Manchester City. O brasileiro é constantemente elogiado pelo técnico Pep Guardiola, lidera a venda de camisas oficias, tem uma linha própria de camisetas e ganhou uma música da torcida logo em seus primeiros dias no clube. O impacto da chegada do jovem atacante, que será titular dos citizens nesta terça, contra o West Bromwich.



O vice-presidente sênior de Parcerias do City Football Group – grupo que administra o Manchester City e outras cinco equipes no mundo –, Damian Willoughby, vislumbra um novo patamar para o clube inglês no mercado verde-amarelo. Em visita ao país para participar de seminário realizado pela CBF, o britânico revelou que o Brasil é considerado estratégico para a internacionalização da marca da equipe. E Gabriel Jesus contribuirá muito para tal objetivo.





– Para nós, no ponto de vista comercial, já começamos a testemunhar um significativo aumento em visualizações (no site e redes sociais) e audiência do Brasil. Claramente, ele é um grande talento. O Brasil espera que isso seja entregue com sucesso, e nós nos orgulhamos de cuidar de tudo isso.





Ainda mais depois do impacto que ele fez, e esperamos que ele continue a ter essa excelente performance, porque, certamente, também ajuda no lado comercial. Isso nos dá uma grande oportunidade de criar uma base de fãs, especialmente no Brasil. Estamos muito felizes que ele seja um jogador do Manchester City – analisou Damian.



