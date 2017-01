17/01/2017 - 13h47min

Estado abre inscrição para Professores das Escolas em Tempo Integral

[ FOTO: Divulgação ] Médici será tempo integral em Naviraí a partir deste ano



Com o aumento de escolas estaduais oferecendo ensino em tempo integral a partir deste ano, o Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira que processo seletivo para contratação de professores que quiserem atuar nessas escolas está aberto.



Os interessados em trabalhar em regime de 40 horas semanais de jornada precisam já fazer parte do quadro de professores do Estado por pelo menos dois anos ou estarem no processo de estágio probatório.



Para participar, o professor precisa se inscrever na seleção neste link até amanhã , depois passará por entrevista pessoal, avaliação do currículo e deverá entregar documentação exigida.



As 12 escolas que terão ensino em tempo integral a partir deste ano ficam em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju e Naviraí. As da Capital são Amélio de Carvalho Baís, José Barbosa Rodrigues, Lúcia Martins Coelho, Maria Constança Barros Machado, Professor Emygdio Campos Vidal, Professor Severino Ramos de Queiroz, Waldemir Barros Silva e Manoel Bonifácio Nunes da Cunha.



Mais detalhes sobre exigências do edital podem ser conferidos no Diário Oficial de hoje a partir da página 5.



PortaldoMS

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: inscrição para Professores MS

Editoria: Geral