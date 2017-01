17/01/2017 - 16h30min

Chama de Naviraí sorteia sábado R$ 26 mil da promoção de aniversário

[ FOTO: Divulgação ] O sorteio da promoção de aniversário dos 26 anos do Supermercados Chama será no sábado (21)



O sorteio da promoção de aniversário dos 26 anos do Supermercados Chama de Naviraí será realizado no próximo sábado, 21 de janeiro às 16 horas. O gerente da unidade Fábio Chagas, lembra que serão sorteados R$ 26 mil em dinheiro e outros 26 prêmios surpresa.



Para concorrer aos prêmios basta efetuar uma compra em uma das lojas do Chama do Centro, Jardim Paraíso em Naviraí ou na unidade de Iguatemi. “Quem ainda não pegou seu cupom, basta efetuar uma compra acima de R$ 50 em uma das lojas do Chama de Naviraí (Centro e Paraíso) ou Iguatemi para concorrer a todos os prêmios”, disse Fábio.





O empresário José Chagas, ressalta que a promoção é uma forma de premiar os clientes do Chama, que ao longo dos 26 anos efetuam suas compras na loja. "Temos clientes de longa data e novos que chegam. O sorteio do prêmio é uma forma de retribuirmos a preferência”, destacou Chagas.



PREMIAÇÃO



A premiação de R$ 26 mil será dividida da seguinte forma: um prêmio de R$ 5 mil; seis sorteios de R$ 2.500,00 e seis sorteios de R$ 1.000,00, deste valores a metade será em dinheiro e a outra em compras no Supermercado Chama. Dentre os prêmios surpresas a serem sorteados – vídeo game (XBOX), micro-ondas, celular smartphone, dentre outros.



