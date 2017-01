17/01/2017 - 16h42min

Município autoriza compra de mais de 400 mil em remédios da Farmácia Básica

[ FOTO: Assessoria ] Gestores se reúnem para planejar compra emergencial de medicamentos.



O gerente de finanças Clodomiro Nicácio e o gerente de saúde Dr. Fábio Bonicontro, se reuniram nesta segunda-feira (16) para planejar a compra de medicamentos para atender a Farmácia Básica municipal. No total serão gastos 429 mil reais oriundos de recursos do Estado união e também receita própria do município.



Os gerentes planejam efetuar a compra em quatro etapas e disseram que estão

contatando as empresas fornecedoras dos medicamentos para negociar a entrega e o pagamento do material, para que em breve estejam disponibilizados para a população.



“Estamos trabalhando para concretizar a compra o mais rápido possível. O prefeito Dr. Izauri nos pediu agilidade e comprometimento para suprir a demanda emergencial de remédios da farmácia básica, até porque a saúde é um dos setores por ele priorizado”, destacou Clodomiro.



