17/01/2017 - 09h00min

Governo do MS contrata fornecedora de kits escolares por R$ 8,4 milhões

[ FOTO: Divulgação ] Governo economiza mais de R$ 4 milhões na compra de kits escolares



O governo do Estado tornou público nesta segunda-feira (16) o contrato para aquisição de kits de material escolar para atender os alunos das escolas da rede estadual de ensino, avaliado em R$ 8,4 milhões.



O contrato foi assinado com a empresa Brink Mobil Equipamentos Educacionais. A empresa foi vencedora das licitações do governo estadual em 2015, quando foram desembolsados R$ 11 milhões para compra dos kits.



A mesma empresa foi contratada pela Prefeitura de Campo Grande em 2014, por R$ 2,2 milhões, para fornecer os kits escolares da rede municipal de ensino, e também concorre a licitação deste ano do município. A Brink possui sede em Curitiba, no Paraná.



Em 2015, a empresa foi beneficiada com a isenção de ICMS (Imposto de circulação de Mercadorias e Serviços) pela Prefeitura, com a promessa de instalar uma fábrica na cidade e empregar 50 pessoas em contrapartida, aplicando R$ 9 milhões o empreendimento.



Fonte: Midiamax News

