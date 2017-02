17/02/2017 - 09h16min

Polícia encontra 1,5 tonelada de droga, armas e munições em caminhão

[ FOTO: AlvoradaInforma ] Foram encontrados cerca de 1,5 toneladas de maconha



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem (16) um carregamento de cerca de 1,5 tonelada de maconha em caminhão, na rodovia BR-163, em Nova Alvorada do Sul. Motorista foi encaminhado para a delegacia.



De acordo com o site Alvorada Informa, durante patrulhamento da PRF foi abordado um caminhão Mercedes-Benz com placas do Paraná com carregamento de sucatas e após abordagem o motorista apresentou nervosismo excessivo, ao revistar o veículo foram encontrados cerca de 1,5 tonelada de maconha em um fundo falso.



Além da droga, foram achados com o motorista uma pistola calibre.22 , 100 munições de 5.56 e 8 munições calibre.22 , mais dois aparelhos celulares.



Motorista foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Nova Alvorada para demais procedimentos, ele foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.



