17/02/2017 - 09h09min

Agepen divulga resultado de curso de formação de agentes penitenciários

[ FOTO: Divulgação ] Apenas 11 dos agentes que passaram pelo estágio foram classificados como desistentes



A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) tornou público nesta sexta-feira (17) o resultado do curso de formação de agentes penitenciários que formou 435 agentes.



Em uma lista em ordem alfabética com o nome dos agentes que passaram pelo estágio, é possível consultar as notas de cada disciplina e a média final do curso.



Apenas 11 dos agentes que passaram pelo estágio foram classificados como desistentes, por não comparecerem ao curso. O restante teve média superior a 80.



O curso de formação teve carga horária total de 420 horas/aula, de 23 de novembro de 2016 a 31 de janeiro de 2017. Foram 10 turmas de alunos que tiveram aulas em Campo Grande.



Dentre as disciplinas cursadas estão temas como direitos humanos, cidadania, legislação, gerenciamento de crise, defesa pessoal, normas, rotina prisional, primeiros socorros e outros.



A lista completa pode ser consultada entre as páginas 3 e 10 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.



Midiamax

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Agepen agentes penitenciários

Editoria: Geral