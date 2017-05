17/05/2017 - 10h22min

Jovem obrigou namorada a assistir enquanto estuprou, matou e violou corpo de idosa

Foi preso nesta terça-feira (16), em Ponta Porã distante 346 quilômetros de Campo Grande, Hercules Cardena Duarte, de 19 anos, pelo estupro e assassinato de uma idosa ainda não identificada.



O corpo foi encontrado em um bosque nu e com os sinais de extrema violência.



Hercules se preparava para fugir para o Assentamento Itamarati, quando foi localizado pelos policias em sua residência na cidade.



Ele confessou o crime e disse que estava bêbado quando cometeu o assassinato e estupro.



Ele disse que bebia em um bar com a vítima e a teria atraído para o bosque, onde estuprou e a matou a pauladas. A namorada de Hercules foi obrigada por ele a assistir o crime.



Ainda de acordo com informações, o jovem teria introduzido um pedaço de madeira e garrafas nas partes íntimas da vítima, que tinha sinais de espancamento na face.



O autor tentou queimar o corpo, mas não conseguiu. Na delegacia, ele disse não ter motivos para matar a idosa, e que não se lembrava por que cometeu o crime.



A namorada que foi obrigada a assistir o assassinato teria contado a uma terceira pessoa sobre o crime afirmando que Hercules a teria obrigado a pisar na cabeça da mulher já morta.



Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e será levado para presídio da cidade.



