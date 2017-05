17/05/2017 - 08h26min

Onevan entrega emenda parlamentar para Santa Casa de Naviraí

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), formalizou, na última semana, a entrega de aparelhos de ar condicionado para a Santa Casa de Naviraí, adquiridos mediante sua cota individual de emendas parlamentares.



Onevan esteve acompanhado do prefeito José Izauri de Macedo, do gerente Fábio Bonicontro (Saúde), do diretor José Carlos Gava e dos vereadores Rosangela Sofa, Marcio Scarlassara, Jamil Bem Bom, Fi da Paiol e Ederson Dutra (Neninha), dentre outras lideranças políticas e da sociedade organizada naviraiense.



Emenda Parlamentar



A emenda entregue por Onevan de Matos à Santa Casa de Naviraí possibilitou a aquisição de 26 (vinte e seis) aparelhos de ar condicionado, que já estão à disposição dos administrativos e pacientes da unidade hospitalar.



"O ar condicionado deixou de ser um luxo há muito tempo, de modo que é bastante importante garantir condições adequadas de trabalho aos funcionários e de atendimento aos pacientes, especialmente num momento difícil que é uma internação médica", pontuou o deputado estadual Onevan de Matos.



Saúde



Construída durante o mandato de Onevan de Matos frente à Prefeitura de Naviraí (1989-1992), a Santa Casa é a principal unidade hospitalar do Conesul do Estado, que atende pacientes não só de Naviraí, mas, também, de outros municípios da região.



"Esta emenda vai garantir mais conforto para nossa população, bem como um ambiente de trabalho mais propício e mais aconchegante. Agradecemos profundamente o deputado estadual Onevan de Matos pelo seu trabalho em defesa de nossa cidade na Assembleia Legislativa e junto ao Governo do Estado em busca de novos investimentos. Naviraí precisa de seu trabalho", destacou o prefeito José Izauri de Macedo.



Fernando Ortega – DRT/MS: 34

Assessor de Imprensa do Gabinete



Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Onevan de Matos aparelhos de ar condicionado Santa Casa Naviraí emenda parlamentar

Editoria: Política