Benzema compara Mbappé com Neymar: "É um fenômeno para sua idade"

[ FOTO: G1 ] Mbappé foi elogiado por Benzema e comparado com Neymar



Na última segunda-feira, Mbappé foi coroado como melhor jogador jovem do Campeonato Francês. Além do prêmio e da boa participação na Liga dos Campeões - quando ajudou o Monaco a chegar à semifinal - o atacante ainda tem ganho o reconhecimento e elogios de outros grandes jogadores.



Desta vez, foi Benzema, do Real Madrid, que elogiou o compatriota ao jornal francês "L'Équipe". Para isso, ele comparou o talento da revelação de 18 anos com o rival Neymar, do Barcelona.



O último jogador que me impressionou tanto? Neymar. Mbappé é um fenômeno para sua idade. Mas, todavia, tem que crescer a longo prazo. A princípio, as pessoas costumam colocar superlativos para te definir. Fui elogiado da mesma forma quando comecei a jogar no Lyon, com 17 anos, quando fiz o primeiro gol na Liga dos Campeões, ou quando fui o artilheiro do Campeonato Francês com 20 anos, em 2008.





A dificuldade em manter um nível quando se está crescendo como futebolista, quando se encontra em situações complicadas, aqui é onde realmente dá o passo seguinte. Ainda mais se está em um clube grande, onde tem que ser um jogador superior, com tantos que vieram antes de você.



Jogadores que conseguiram brilhar em uma idade muito precoce. Sem dúvida que o que está fazendo Mbappé na Liga dos Campeões e na liga francesa é excepcional - comentou Benzema.

