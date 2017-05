17/05/2017 - 09h03min

Congresso dos EUA solicita ao FBI documentos de Comey sobre Trump

[ FOTO: G1 ] O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump



Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos solicitou nesta terça-feira (16) ao FBI, todos os documentos que seu ex-diretor James Comey elaborou sobre suas conversas com o presidente Donald Trump.

A petição, assinada pelo presidente do comitê, o republicano Jason Chaffetz, inclui "memorandos, notas, resumos e gravações" em poder do FBI para que sejam entreguem antes do dia 24 de maio.





"Se for verdade, estes memorandos apresentam dúvidas sobre se o presidente tentou influenciar ou impedir a investigação do FBI no que se refere ao general (Michael) Flynn", disse Chaffetz, em sua carta dirigida ao diretor interino do FBI, Andrew G. McCabe.





O caso se complicou para Donald Trump depois que o ex-diretor do FBI, James Comey, relatou que o presidente dos EUA pediu o fim das investigações sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas. A informação foi divulgada pelo jornal "New York Times" e, se confirmada, implica o magnata no crime de obstrução de Justiça, o que poderia levar a um pedido de impeachment do presidente americano.



Em um destes documentos, tinha o pedido de Trump para que Comey encerrasse uma investigação sobre as ligações da Rússia com seu ex-assessor de segurança nacional, o general aposentado Michael Flynn.





"Espero que possa deixar isto passar", disse Trump a Comey, segundo o texto divulgado pelo jornal. "É um bom sujeito", acrescentou o governante, de acordo com o "NYT".





Na semana passada, Trump demitiu James Comey, que comandava a investigação do FBI para esclarecer as ligações dos russos com a campanha presidencial de Trump, um assunto também abordado pelo Congresso.





Ainda na semana passada, o Comitê de Inteligência do Senado ordenou que Comey entregasse todos seus documentos relacionados com a Rússia, depois de ele se negar a colaborar com a investigação.



G1

Fonte: Assessoria de Imprensa

