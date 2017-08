17/08/2017 - 14h31min

Deputado Onevan apresenta reivindicações ao prefeito Marquinhos Trad

[ FOTO: F.Ortega ] Onevan foi recepcionado pelo Prefeito Trad



O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), apresentou reivindicações ao prefeito Marquinhos Trad em favor da população de Campo Grande.



Marquinhos Trad recebeu Onevan de Matos em seu gabinete, na tarde desta quarta-feira (16/08), quando o parlamentar apresentou as reivindicações que tem recebido da população campo-grandense na Assembleia Legislativa.



Dentre outros pedidos, Onevan de Matos requereu ações para manutenção de ruas e redutores de velocidade em diversos bairros de Campo Grande, como o Tiradentes, Itamaracá, Coophavila II, Vila Nasser/Santa Luzia, Moreninhas e Residencial Oiti.



“Quero cumprimentar e parabenizar o deputado Onevan de Matos por vir pessoalmente ao gabinete da Prefeitura para trazer estas importantes solicitações que lhe foram apresentadas pela população de Campo Grande. As reivindicações serão atendidas, pois garantirão mais dignidade e qualidade de vida à nossa população”, explicou o prefeito Marquinhos Trad.



Mudança



O deputado estadual Onevan de Matos cumprimentou o prefeito Marquinhos Trad pelo trabalho que está desenvolvendo no município, destacando a sua vontade política e seu compromisso para solucionar os problemas e desafios de Campo Grande.



“Não posso deixar de registrar o que toda população da capital já observou: Campo Grande está diferente! A competência e a vontade política do prefeito Marquinhos Trad demonstram que nossa cidade retoma o seu protagonismo e desenvolvimento – e quem ganha com isso é, indubitavelmente, a população campo-grandense!”, encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.



