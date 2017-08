17/08/2017 - 14h36min

Estado revisa projeto do Aquário, após achar ‘falha monstruosa’ em projeto

[ FOTO: arquivo ] Obra deve ser entregue no ano que vem



Complemente paralisada, a obra do Aquário do Pantanal ainda não tem previsão para ser retomada, já que o governo estadual ainda estuda uma medida alternativa para o empreendimento, depois que detectou falhas no projeto original.



‘Vamos revistar (o projeto) e tirar algumas etapas. Não é entregar sem concluir, mas houve falha monstruosa de planejamento, então não dá para entregar tudo que foi planejado no início” afirmou o secretário estadual de infraestrutura, Marcelo Miglioli, durante agenda pública na manhã da quinta-feira (17).



A estimativa do governo, que alega ter entre R$ 18 milhões a R$ 20 milhões no caixa para investir na obra, é que seriam necessários quase R$ 50 milhões para terminar o Aquário e abri-lo a visitações.



Todavia, o secretário revelou que algumas partes do empreendimento, como a biblioteca, não serão entregues. A obra deverá ter apenas um ‘espaço educativo’, sem todos os equipamentos que constavam no projeto original.



Também não há definição de qual empresa vai concluir os trabalhos, e apenas um contrato é mantido entre o governo e a Petrobras, segundo o secretário uma ‘questão pontual para não perder recursos’.



“A hora que eu terminar essa obra eu posso ir para casa. É uma questão de honra”, finalizou o secretário.



midiamax

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Aquário do Pantanal Estado. Reinaldo Azambuja

Editoria: Geral