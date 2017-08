17/08/2017 - 14h57min

Bandidos sequestram filho de empresário e pedem R$ 1 milhão de resgate

[ FOTO: CGNews ] Pedro com seu pai em recente evento esportivo



Pedro Urbieta de Souza, de 12 anos, foi sequestrado por bandidos armados na manhã de hoje, por volta das 6h30, na área central de Ponta Porã.



A rumores de que os sequestradores pediram de resgate R$ 1 milhão de resgate ao pai do garoto, o empresário conhecido na cidade, Alexandre Reichardt de Souza.



Conforme o Porã News, criminosos 'fecharam' o veículo em que Pedro e a família estava e armados, ameaçaram as vítimas e pegaram o menino. Suspeitos fugiram em um VW Gol, de cor branca, com placas do Brasil.



Reportagem apurou que grupo composto por três investigadores e delegado Fábio Peró, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), foi encaminhado para acompanhar o caso. Polícias Civil e Militar da cidade também participam da investigação.



CGNews

Fonte: A Gazeta News

