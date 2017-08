17/08/2017 - 08h42min

Vistos pela última vez em abordagem do DOF, irmãos estão desaparecidos (VÍDEO)

[ FOTO: Reprodução/ Vídeo ] Momento em que rapazes desaparecidos são abordados por quatro militares do DOF.



Vistos pela última vez em uma abordagem do DOF (Departamento de Operações da Fronteira), na fronteira entre Ponta Porã e Paraguai, os irmãos Rodney Campos dos Santos, 27 anos, e Edney Bruno Ortiz Amorim, 20 anos, estão desaparecidos desde sábado (12).



A família registrou o desaparecimento no dia 15. Segundo uma prima, que preferiu ter a identidade preservada, os dois saíram de carro, um Golf, de cor preta e não avisaram aonde iam.



“Desde então eles estão desaparecidos. Já percorremos hospitais e delegacias. O carro era do pai deles e ontem tivemos acesso a um vídeo em que os dois aparecem em uma abordagem de policiais militares do DOF”, revela.



Ainda segundo a prima, os pais dos rapazes, após verem o vídeo preferiram não comentar sobre o caso. “Sei que meu tio está cobrando providências da polícia”, adianta.



Ficha – Rodney tem passagens por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional. Já seu irmão não tem passagens pela polícia.



Vídeo - O Campo Grande News teve acesso as imagens e nelas é possível ver que a abordagem é realizada por quatro policiais.



Os irmãos estão vestidos com camisetas vermelhas e um deles está próximo ao porta malas, com as mãos na cabeça enquanto um policial o revista. Neste momento é possível ver que o jovem entrega algo ao militar.



Simultaneamente outro policial pede para que o irmão erga sua camiseta, o que é acatado pelo rapaz. Já os outros policiais vistoriam o veículo em que os jovens estavam.



Investigação – De acordo com a assessoria de comunicação do DOF, um inquérito militar para apurar o que aconteceu durante a abordagem foi instaurado.



Os militares envolvidos na abordagem serão ouvidos e durante as investigações pode ser que sejam afastados de suas funções.



A reportagem tentou contato com o delegado regional de Ponta Porã, no entanto, até a publicação desta matéria não tinha sido atendida. (VEJA VÍDEO)











