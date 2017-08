17/08/2017 - 09h03min

Governo anuncia pavimentação de estrada ecológica em Aquidauana

[ FOTO: Divulgação ] A estrada ecológica já tem um trecho pavimentado e serão pavimentados mais 18,4 km.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), disse ao assinar a ordem de serviço para a pavimentação de 18,4 km da MS-450, a estrada parque que liga os distritos de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, e Piraputanga e Camisão, em Aquidauana, que o objetivo é construir uma das estradas ecológicas mais belas não apenas de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil.



“Esta é uma obra emblemática, pela beleza e valor ambiental da estrada turística”, declarou o governador, que garantiu a conclusão em dezembro de 2018 com investimento de R$ 17,6 milhões em recursos do tesouro estadual.



Reinaldo percorreu de carro parte do trecho não asfaltado e visitou um dos canteiros da obra que está sendo montado pela empreiteira responsável pelo serviço.



A obra esperada há mais de 30 anos vai potencializar o turismo e a economia rural na região. Com 55 km de extensão, desde o trevo com a BR-262 ao centro de Aquidauana, a MS-450 é o principal acesso para vários locais privilegiados pelos recursos naturais situados no entorno dos paredões de arenito da Serra de Maracaju cortados pelo Rio Aquidauana.



O local é muito visitado por pescadores e amantes de esportes radicais, como trilhas e escaladas, e conta com estrutura de hotéis, pousadas e pesqueiros.



