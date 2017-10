18/10/2017 - 13h49min

Expo Navirai com entrada franca no rodeio promete levar milhares de pessoas ao parque de exposições

[ FOTO: Divulgação ] A Expo Naviraí 2017 terá entrada franca no rodeio, porque e praça de alimentação.



O município de Naviraí (MS) já se prepara para receber milhares de visitantes na maior festa do Cone Sul do Estado a Expo Naviraí 2017. A festa acontecerá de 9 ah 12 de Novembro, com rodeio em touros, parque de diversões e shows com artistas nacionais com organização dos promotores Rudnei, Rick Eventos e Elias Venâncio.



Na grade de shows estão confirmadas as apresentações de Cácio e Marcos (dia 9), Loubet (dia 10 véspera de feriado), Patrícia e Adriana (dia 11) e no encerramento da festa dia (12) em parceria com a Arena Beer o Grande Show de Marilia Mendonça.



A exposição terá a grande final do circuito Rodeio e Companhia Montaria em Touros e reunirá os melhores peões do Brasil. O anúncio foi feito por Elias Venâncio, diretor da Cia Rodeio Marca 90. Entre os narradores do rodeio estará Marcio Alexandre.



A venda de ingressos para os shows, já estão disponíveis, corra e garanta o seu no LOTE PROMOCIONAL e PAGUE MENOS. Posto de vendas: Loja Morena Flor, Paiol Moda Country, Loja Pontual , Junior Veículos e em breve rotatória da Weimar e Rancho Choperia.



Informações Expositores, Praça de Alimentação e Camarotes Edneide 67 99935-9828 .Informações Shows - Ricck Eventos 67 99977-1582 e Junior 67 98105-5000.



A Prefeitura de Naviraí apoiará o evento e segundo o chefe do executivo naviraiense José Izauri de Macedo “Essa festa faz parte do calendário do munícipio e esse ano devido a atual situação econômica em que atravessa o país e Naviraí não é diferente, a Prefeitura não reune condições para a realização da mesma e por tal motivo, resolvemos ceder as instalações do Parque de Exposições para que esses promotores de eventos possam realizar a Expo Naviraí com uma condição; que os portões sejam com entradas francas no Parque e rodeio” disse o prefeito.



