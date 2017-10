18/10/2017 - 13h58min

Deputados aprovam e presos podem ter que pagar por tornozeleira eletrônica em MS

[ FOTO: Studio Junior ] Se Projeto for sancionado pelo governo, presos terão que pagar por tornozeleira.



Aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa, o projeto que prevê pagamento de tornozeleira eletrônica por parte dos presos segue para sanção do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB). O autor, Coronel David (PSC) acredita que o chefe do Executivo não vá vetar a proposta.



“Não apresento projeto para ser vetado. A lei vai diminuir a população carcerária e reduzir os custos para o Estado”, disse logo após aprovação do texto durante sessão ordinária desta quarta-feira (18). Ao todo, segundo o deputado, 150 pessoas usam o equipamento de monitoramento eletrônico atualmente em Mato Grosso do Sul.



A votação não estava prevista para hoje, contudo houve acordo das lideranças das bancadas para que entrasse em pauta. Caso seja sancionado, o Estado será o primeiro no Brasil a implementar a medida.



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: AL-MS Projeto pagamento tornozeleira eletrônica presos sansão Reinaldo Azambuja

Editoria: Política