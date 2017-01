18/01/2017 - 13h58min

Sakae Kamitani diz que Naviraí pode ganhar nova indústria

[ FOTO: Edilson Oliveira ] Sakae Kamitani (vice-prefeito) e Izauri de Macedo (prefeito)



Naviraí deve ganhar uma nova indústria. Pelo menos é o que anuncia o vice-prefeito Sakae Kamitani (DEM). Ele disse isso durante a entrevista coletiva à imprensa, concedida na sexta-feira, no gabinete do prefeito Izauri de Macedo (DEM).



Segundo Sakae, um industrial parceiro da fecularia da Copasul (localizada na margem da rodovia BR-163) manifestou o interesse de instalar uma unidade e transformação da massa de mandioca em tapioca.



A nova indústria deve gerar 200 empregos diretos e o projeto deve ser apresentado em breve, para a captação de recursos na rede bancária e para ser apresentado o pedido de incentivos para a Prefeitura, com análise a ser feita pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.



Sakae disse que pretende trabalhar para que haja incentivos para aproveitar o potencial da indústria de fiação da Copasul, com o surgimento de indústrias do setor têxtil, como uma tecelagem, uma tinturaria e uma fábrica de calça jeans.



Kamitani disse que para os industriais oriundos de outros Estados, um forte argumento para atrair investimentos é o abate de 67% sobre a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



