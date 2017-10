18/10/2017 - 14h06min

Reinaldo vai discutir emendas com bancada federal em Brasília

[ FOTO: André Bittar ] Reinaldo Azambuja cumpre agenda hoje em Brasília.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda hoje (18), em Brasília, onde vai conversar com os deputados e senadores de Mato Grosso do Sul, sobre os recursos e obras para o Estado, que serão contempladas através das emendas parlamentares, dentro do Orçamento da União, para o ano de 2018.



Ontem (17) houve uma reunião com os integrantes da bancada, onde eles definiram 14 obras como prioridades para o ano de 2018, em um total de R$ 1,4 bilhão de previsão de investimentos, no entanto o senador Waldemir Moka (PMDB), coordenador da bancada, ponderou que este valor pode cair em até 80%, caso haja cortes ou redução dos valores.



A bancada ainda ficou de discutir hoje (18) qual seria o 15° projeto que seria apresentado ao Orçamento da União, para fechar as emendas de Mato Grosso do Sul. Serão apresentadas obras em diversos setores, como saúde, infraestrutura e saneamento básico. As propostas variam entre R$ 50 milhões até R$ 105 milhões.



Entre as obras previstas está a ponte sobre o Rio Paraguai, no valor de R$ 81,2 milhões, que vai favorecer a rota bioceânica, assim como a implantação de um trecho na rodovia BR-419, entre a BR-163 e BR-262, no sentido Rio Verde e Aquidauana, com o custo de R$ 100 milhões.



Neste pacote ainda aparece investimento de R$ 100 milhões em infraestrutura urbana de Campo Grande e Dourados, assim como a construção do Hospital Regional de Dourados, como melhorias nas unidades de saúde universitárias do Estado.



