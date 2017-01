18/01/2017 - 08h13min

Governo irá recapear trechos de quatro rodovias; obras começam em 90 dias

[ FOTO: Divulgação ] Trecho da MS-156 será restaurado



O Governo de Mato Grosso do Sul abriu, hoje, licitações para restauração de trechos das rodovias MS-156, MS- 338, MS-395 e a MS-470. As obras, orçadas em R$ 185,9 milhões, devem começar em até 90 dias.



O serviço de restauração de rodovias engloba recapeamento, recuperação de acostamento e sinalização.



O maior valor será destinado para a 156, que liga as cidades de Amambaí e Caarapó – trecho de 74 quilômetros. Serão investidos R$ 56.380.985,21.



O segundo maior trecho serão os 65,8 quilômetros da MS-395, entre Brasilândia e Bataguassu.



Trecho da MS-338, entre Santa Rita do Pardo e MS-395, é de 60,2 quilômetros.



Há outra licitação que contém outros quatro trechos que totalizam 55,1 quilômetros: MS-470 será restaurada em dois trechos: o primeiro entre a BR-163 (Vila Cruzaltina) e MS-274 (Macaúba) e outro entre Douradina e MS-156. A MS-379 receberá as melhorias entre o Panambi e BR-163 (anel viário de Dourados). A MS-156 terá obras entre a MS-470 e Itaporã.



