18/01/2017 - 08h43min

PM morre ao bater carro que dirigia em caminhonete

[ FOTO: Whatsapp ] Caminhonete atingiu lado que policial ocupava



O policial militar Reginaldo Meirele Lemes, 36 anos, morreu em acidente de trânsito ontem (15/01), próximo do quilômetro 2,5 da MS-165, em Aral Moreira-MS. Ele dirigia picape Strada quando bateu em caminhonete, cujo motorista sofreu ferimentos. Com Reginaldo estavam dois passageiros que também tiveram que ser socorridos.



De acordo com Boletim de Ocorrência, o militar estava em curso de formação para ser promovido a cabo. Ele saía de rua que atravessa a rodovia quando teve o lado que ocupava do veículo atingido por F-1000.



Com o policial estavam dois homens, também de 36 anos e 32, e os três foram levados para hospital de Ponta Porã. No entanto, Reginaldo acabou não resistindo e morreu algum tempo após ter sido internado.



Motorista da caminhonete, de 53 anos, também sofreu ferimentos e foi levado para socorro médico. Inquérito foi aberto para investigar o acidente.



