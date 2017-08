01/08/2017 - 14h38min

Governador pede a inclusão de MS em plano das Forças Armadas

[ FOTO: Paulete/arquivo ] Governador Reinaldo Azambuja solicitou ao Presidente a inclusão do Estado nos planos das Forças Armadas



As Forças Armadas podem incluir Mato Grosso do Sul em plano de ação para tentar aumentar a fiscalização na fronteira do Brasil com o Paraguai e Bolívia.



O Estado aparece como principal na estatística de apreensão de drogas e é rota do tráfico internacional, tanto de entorpecente como de armas.



O presidente Michel Temer determinou hoje que comissão federal analise a inclusão de MS nesse plano de ação do Exército, Marinha e Aeronáutica. Temer reuniu-se com o governador Reinaldo Azambuja na segunda e o assunto foi tratado no encontro.



A comissão é formada por integrantes dos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa e o grupo virá ao Estado nos próximos dias averiguar a situação na fronteira.



“Mais uma vez, o presidente Michel se mostrou sensível à situação de abandono das nossas fronteiras, que estão escancaradas. Ele (presidente) disse que vai mandar uma equipe para Mato Grosso do Sul para avaliar a situação e discutir um plano de ação das Forças Armadas em nosso Estado”, disse Reinaldo Azambuja.



Um estudo estatístico denominado "Importância dos Investimentos em Segurança Pública nas Fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia" foi apresentado ao presidente para reforçar a necessidade de mais investimento na segurança da região.



O documento reforça a necessidade de tropas federais nas regiões fronteiriças para evitar diferentes crimes.



Os ministros Aloysio Nunes (Relações Exteriores), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Torquato Jardim (Justiça e Segurança Pública) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) também receberam o estudo e participaram da reunião.



correiodoestado

Fonte: A Gazeta News

TAGs: Forças Armadas inclusão de MS Reinaldo Temer presidente

Editoria: Geral