Primeira dama fala da programação alusiva aos 11 anos da Lei Maria da Penha

[ FOTO: Divulgação ] Primeira dama destacou as ações que serão realizadas na Campanha



Na manhã desta terça-feira (01), a Coordenadora de Politicas Públicas para Mulheres Mariony de Macedo na abertura dos trabalhos legislativos na volta do recesso parlamentar, fez uso da tribuna na sessão para falar um pouco sobre o objetivo do referido programa.



Mariony enfatizou a importância de cada vereador no sentido de estar junto nessa campanha na luta contra a violência da mulher especialmente em nosso munícipio.



A senhora Luciana Azambuja subsecretária de Politicas Públicas do Estado, que orienta as demais parceiras no estado através dos munícipios, disse que um vasto material será distribuído, nas mídias e redes sociais, com formas de combate contra essa violência que sofrem as mulheres, informações necessárias sobre a Lei Maria da Penha que completa 11 anos de existência,



Em Naviraí segundo Mariony no próximo dia 07 próximo no Auditório da UEMS será feito o lançamento da Campanha Agosto Lilás a partir das 9:00h. Serão apresentadas ações da Campanha Agosto Lilás com a participação de convidados para discutir sobre a Lei Maria da Penha que vai à Escola.



No dia 12 acontecerá das 8:30h até as 10:30, Blitz educativa onde a PM fará a entrega de materiais da Lei, haverá ainda na programação Palestra no CRAS com as mulheres do Programa Vale Renda.



Durante o mês, Fórum de debates sobre a referida Lei com alunos da UEMS e das escolas, com a distribuição de materiais educativos para que todos possam obter orientações sobre a Lei Maria da Penha em seus 11 anos de existência.



No dia 31 um ato importante acontecerá no encerramento da campanha do Agosto Lilás, haverá com a participação de todas as pessoas que estiverem no local um abraço em volta a Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris simbolizando a luta contra a violência de mulheres.



O Governo de Naviraí através da Coordenadoria de Politicas Públicas para Mulheres espera que todos possam estar participando durante todo o mês de agosto dessas ações.



O Prefeito Dr. Izauri disse que tal ação, desencadeada pelo Governo do Estado vem de forma marcante, conscientizar a todos sobre o papel da mulher e seus direitos, dando a ela mais condições de denunciar e se proteger.



