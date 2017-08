10/08/2017 - 09h11min

Campanhas eleitorais poderão ter recursos públicos ampliados

[ FOTO: Divulgação ] Urna eletrônica.



O relator da reforma política na Câmara, Vicente Cândido (PT-SP), dobrou o valor previsto de recursos públicos que, segundo o projeto, vão financiar campanhas eleitorais daqui para frente. A mudança na proposta foi confirmada pela assessoria do deputado.



A comissão que analisa a reforma política pode votar o parecer de Vicente Cândido nesta quarta-feira (9).



O projeto institui o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que será mantido com recursos previstos no orçamento da União.



Na versão anterior do relatório, Cândido estabeleceu que 0,25% da receita corrente líquida do governo em 12 meses seria destinada a financiar campanhas.



Havia uma exceção apenas para as eleições de 2018, com o valor do fundo em 0,5% da receita corrente líquida, o que corresponde hoje a cerca de R$ 3,6 bilhões.



No novo parecer, Vicente Cândido transformou em regra o que seria exceção. Pelo texto reformulado, o valor do fundo será de 0,5% da receita corrente líquida, de maneira permanente.



CorreiodoEstado

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: relator reforma política Câmara Vicente Cândido dobrou valor recursos públicos financiar campanhas eleitorais

Editoria: Política