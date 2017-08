10/08/2017 - 09h42min

Governo licita obra de R$ 1,5 milhão para construção de ponte de 50 metros

Governo do Estado abriu licitação para construção de ponte de 50 metros em Jardim - distante 239 quilômetros de Campo Grande. A previsão é de que sejam investidos R$ 1,5 milhão na travessia.



A travessia será construída em uma rodovia vicinal que permite acesso aos assentamentos Recanto do Rio Miranda e Guardinha.



De acordo com o governo do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), há previsão de mais R$ 104 milhões de investimentos em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.



“Dessas 90 pontes, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação. Vamos totalizar o maior número de pontes de concreto já construídas em Mato Grosso do Sul. Isso significa desenvolvimento, progresso e, principalmente, integração entre nossos municípios”, declarou.



Devem ser construídas pontes em Amambai, Anastácio, Aquidauana, Aral Moreira, Bataypiorã, Bela Vista, Bodoquena, Caarapó, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, Niaque, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso, Sete Quedas e Tacuru.



