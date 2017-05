18/05/2017 - 15h25min

Em pronunciamento, Temer diz que não irá renunciar à presidência do Brasil

Em breve pronunciamento feito na tarde desta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer (PMDB) afirmou categoricamente que não renunciará ao cargo.



A fala de Temer durou apenas 10 minutos e diferente do que revelavam informações de bastidores, o presidente não abriu mão do cargo.



"Não renunciarei, repito, não renunciarei". Ao afirmar que não deixaria a presidência, Michel foi aplaudido por alguns aliados que acompanharam o pronunciamento.



Em dois dias, Temer enfrentou a maior crise de seu governo desde que assumiu o comando do país, em agosto do ano passado, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).



Desde ontem, o presidente estava decidido em não renunciar e repetia a políticos integrantes de seu governo que não iria cair. Nesta tarde, no entanto, o ministro Edson Fachin do STF (Supremo Tribunal Federal) aprovou abertura de inquérito contra Temer, a pedido da Procuradoria-Geral da República.



A delação

O jornal "O Globo" informou que as conversas para a delação dos irmãos donos da JBS começaram no final de março. Os depoimentos foram coletados do início de abril até a primeira semana de maio.



O negociador da delação foi o diretor jurídico da JBS, Francisco Assis da Silva, que depois também virou delator,



De acordo com reportagem , os donos da JBS disseram na delação à PGR que gravaram o presidente Michel Temer dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), depois que ele foi preso na Operação Lava Jato.



Em gravação, feita em março, o empresário diz a Temer que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada para que permanecessem calados na prisão. Diante dessa informação, Temer diz, na gravação: "tem que manter isso, viu?"



Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência disse que o presidente Michel Temer "jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar".



