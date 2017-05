18/05/2017 - 09h13min

PF cumpre mandados contra suspeitos de integrar rede de pedofilia em MS

Duas equipes da PF (Polícia Federal) realizam neste momento buscas em um condomínio localizado na Rua Ourinhos, no Jardim América. A ação faz parte da Operação Cabrera, deflagrada na manhã desta quinta-feira (18) em combate ao compartilhamento e a posse de pornografia infantil na internet.



Moradores do local acompanham a ação dos policiais, que acontecem simultaneamente em todo o Brasil. Em Campo Grande, as equipes devem cumprir 10 mandados de busca e apreensão. Detalhes da operação ainda não foram divulgados.



De acordo com nota, as investigações que resultaram na operação tiveram início em relatórios de informações produzidos pela Polícia Federal, que identificaram diversos usuários que baixavam e compartilhavam arquivos contendo imagens e vídeos de cunho pornográfico infanto-juvenil.



Os suspeitos utilizavam softwares para compartilhamento de arquivos com usuários de todo o mundo, e também as redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook. Em MS, 50 policiais federais realizam vistorias nos endereços apontados pelos mandados.



A ação acontece em todo território brasileiro no Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. No ano passado, a Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, deflagrou duas operações de combate aos delitos de pedofilia pela rede mundial de computadores, a Patruus e Patruus ll.



