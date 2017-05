18/05/2017 - 09h51min

McGregor se pronuncia sobre acerto por luta de boxe: "Contrato histórico"

[ FOTO: G1 ] Conor McGregor entra em acordo com Dana White para enfrentar Floyd Mayweather em luta de boxe



Na noite da última quarta-feira, Dana White anunciou que entrou em acordo com o staff de Conor McGregor para que o irlandês, campeão peso-leve do UFC, possa enfrentar o ex-pugilista Floyd Mayweather, sob as regras do boxe. Horas depois, o lutador de MMA emitiu um comunicado em seu site oficial celebrando a assinatura do contrato.





- É uma honra assinar este acordo recorde com meus parceiros Zuffa LLC, The Ultimate Fighting Championship e Paradigm Sports Management. A primeira, e mais importante parte deste contrato histórico, foi oficialmente assinada. Parabéns à todas as partes envolvidas. Agora, esperamos a assinatura de Al Haymon e do boxeador (Floyd Mayweather) nos próximos dias.





Com um cartel de 21 vitórias e três derrotas, Conor McGregor tornou-se o primeiro lutador da organização do UFC a acumular dois cinturões em categorias diferentes (leve e pena). Sua última luta foi em 12 de novembro de 2016, quando nocauteou o americano Eddie Alvarez, em Nova York, e faturou o título da categoria até 70kg.



Campeão mundial nos pesos pena, leve, superleve, superpenas, meio-médio e médio-ligeiro com um cartel perfeito de 49 vitórias em 49 lutas, "Money" Mayweather se aposentou do esporte após vencer Andre Berto em 12 de setembro de 2015, selando sua trajetória no boxe de forma invicta, com 49 vitórias em 49 lutas.

