Motoqueiro sem habilitação atropela e mata pintor aqui em Naviraí

Um acidente de trânsito que ocorreu no domingo (16/07) na Avenida Batayporã, em Naviraí, acabou vitimando o pintor Cláudio da Silva Azevedo, de 48 anos, que morreu depois de ser atropelado por uma moto. A vítima foi socorrida mas faleceu na Santa Casa do município.



Cláudio, que morava na Rua Fortaleza em Naviraí, atravessava a avenida Batayporã quando foi surpreendido pelo condutor da moto Honda Twister, de 22 anos, sendo atropelado e constatado vários ferimentos pelo corpo.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Naviraí foram acionados para atenderem a ocorrência de trânsito. A vítima e o motociclista foram levados para o Hospital Municipal.



Cláudio da Silva Azevedo sofreu fratura no braço esquerdo, perfuração no abdômen e traumatismo craniado.



Devido a gravidade constatada com as fraturas, mesmo sendo atendido na unidade hospitalar ele acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu.



Já o condutor da moto teve ferimento nos lábios e diversas escoriações pelo corpo. O capacete chegou a rachar com o choque que vitimou o pintor.



Ao verificar as documentações do veículo e do condutor, a Polícia Militar constatou que o motociclista não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e nem a documentação da moto. Ele responderá por homicídio doloso na direção de veículo automotor.



Cláudio trabalhava como pintor autônomo, era muito querido pelos vizinhos e amigos e deixa uma filha.



