Governo garante R$ 2,6 milhões para pontes de concreto em Dois Irmãos

[ FOTO: Agesul/Divulgação ] Ponte sobre o córrego Sucuri, na estrada Morro Grande, em Dois Irmãos do Buriti, está 80% concluída.



O Governo do Estado vai investir R$ 2,6 milhões na construção de duas pontes de concreto em Dois Irmãos do Buriti, distante 106 km de Campo Grande. Das duas, uma já está em execução sobre o córrego Sucuri com contrapartida da União por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos).



Ainda de acordo com a Agesul, a segunda ponte de concreto será construída sobre o córrego Vermelho. Dados do órgão estadual apontam que a obra da ponte sobre o córrego Sucuri, na estrada Morro Grande, está 80% concluída. A ponte tem 28 metros de comprimento por seis de largura, e custará R$ 647,3 mil.



A segunda ponte que o Governo do Estado vai construir em Dois Irmãos do Buriti tem custo estimado de R$ 2 milhões. A obra está em processo de licitação e o projeto prevê que a travessia terá 50 metros de comprimento por 10 de largura, sobre o córrego Vermelho, na MS-450, divisa com a cidade com Aquidauana.



