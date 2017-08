18/08/2017 - 08h18min

Retomada de duplicação na BR-163 deve gerar novas contratações

Obra em trecho como este, localizado entre as cidades de Campo Grande e Ja



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou a retomada das obras de duplicação da BR-163, em Mato Grosso do Sul.



A informação foi repassada em reunião entre o chefe do Executivo estadual, o secretário estadual de Obras do Estado, Marcelo Miglioli, e a direção da concessionária CCR MSVia, que administra o trecho.



Em abril deste ano, a empresa anunciou que paralisaria as obras de duplicação da rodovia em razão de problemas financeiros. A decisão impactou os usuários, além de deixar mais de 2 mil pessoas sem emprego. O caso foi levado à Justiça. Com a retomada das obras, parte dessas vagas fechadas devem ser reabertas



Durante início da pavimentação de duas avenidas no Distrito Industrial, em Campo Grande, ontem de manhã, Azambuja comentou sobre o reinício do empreendimento, mas afirmou que mais detalhes devem ser obtidos com a empresa. “Vamos esperar que a CCR fale”, limitou-se.



O secretário falou sobre a Medida Provisória 752 de 2016, que, se aprovada em Brasília, vai estender o prazo de concessões e, ainda, permitir relicitar os serviços. Diante do posicionamento da CCR, Miglioli disse que “isso faz a gente acreditar que a MP achou uma alternativa que possa resolver e que fique bom tanto para o governo federal quanto para a concessionária”.



