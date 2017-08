18/08/2017 - 08h24min

Filho de empresário é libertado por sequestradores e já está em casa

[ FOTO: Divulgação ] O sequestro aconteceu na fronteira do Brasil com o Paraguai.



O filho, de 12 anos, do empresário da cidade de Ponta Porã distante 346 quilômetros de Campo Grande sequestrado nesta quinta-feira (17) quando ia para a escola foi libertado na noite de ontem. Os autores libertaram o menino em meio a um matagal.



O menino foi libertado por volta das 23 horas desta quinta-feira (17) e já está em sua residência com a família. Segundo informações do delegado Rodolfo Daltro, a criança contou que os bandidos não foram violentos e que falavam o tempo todo em guarani, mas a participação de brasileiros não foi descartada.



Na próxima semana a família do menino e ele devem ser ouvidos e ainda de acordo com o delegado possíveis autores já foram identificados.



O sequestro



O garoto que é filho de um empresário da cidade foi sequestrado por volta das 7 horas da manhã de quinta-feira (17) quando era levado para a escola. O carro em que estava foi fechado por outro veículo e homens encapuzados levaram a criança. Equipes do Garras junto de equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) da cidade acompanharam o caso.



O pedido de resgate



Após horas do rapto do adolescente, os sequestradores entraram em contato com a família e exigiram uma grande quantidade de dinheiro para libertar o garoto. O montante que não foi divulgado pela polícia brasileira. Porém, segundo o Porã News, os bandidos solicitaram a quantia de R$ 1 milhão.



A polícia paraguaia montou uma operação na fronteira seca para impedir que os criminosos entrem em Pedro Juan Caballero.



Paulo Reichardt, ex-ministro da Secretaria Nacional de Esportes confirmou o parentesco com o menino. "O menino é neto de minha irmã, o pai tem um comércio de fronteira. Esse tipo de sequestro é muito perigoso. Esperemos que tudo corra bem ", disse ele.



O ex-ministro descartou qualquer outra circunstância além motivação dinheiro. "Nós não temos problemas com qualquer povo; Deve ser apenas interesse econômico, porque somos uma família bem conhecida na área ", acrescentou.



MidiaMaxNews

Fonte: Midiamax News

TAGs: filho empresário Ponta Porã sequestrado escola libertado matagal

Editoria: Polícia