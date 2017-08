18/08/2017 - 08h38min

Governo entrega 25 veículos para atendimento a pequenos agricultores de MS

[ FOTO: Mirian Machado ] Carros comprados pelo Governo do Estado no pátio da Agraer.



O Governo do Estado entregou 25novos carros para as unidades da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) da Capital e do interior. Os carros são usados no atendimento de pequenos agricultores.



As aquisições custaram R$ 1,1 milhão, sendo R$ 1 milhão do governo federal e R$ 100 mil contrapartida do Estado. Até o fim do ano, mais 25 veículos devem ser comprados.



Durante a entrega, na tarde desta quinta-feira (17), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lembrou que em parceria com a União e apoio da bancada do Estado em Brasília, a administração estadual vem conseguindo equipamentos para melhorar o atendimento aos pequenos agricultores.



“É possível, através da organização do sistema, possibilitar ao pequeno produtor que ele tenha produção, mercado e renda, porque é a renda que faz o pequeno produtor permanecer na sua propriedade”, afirmou.



Durante a solenidade, governador e prefeito Marquinhos Trad (PSD) assinaram termo de cooperação técnica para atender que a Agraer dê assistência a cerca de 1,2 mil pequenos agricultores da Capital.



“Há muitos anos não se via Prefeitura e Governo caminhando lado a lado, em harmonia. Isso gera segurança para quem quer investir, e investimento gera emprego e desenvolvimento”, enfatizou o chefe do Executivo municipal.



CampoGrandeNews

Fonte: Campo Grande News

TAGs: Governo do Estado entregou carros unidades da Agraer atendimento pequenos agricultores

Editoria: Geral