19/01/2017 - 13h59min

Detran-MS desmente mensagem sobre anuidade de CNH

[ FOTO: Reprodução ] Falsa informação compartilhada nas redes sociais



O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) publicou nesta quinta-feira (19/01) uma nota para desmentir uma mensagem compartilhada nas redes sociais, que anuncia aprovação da cobrança anual da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).



A falsa mensagem diz que foi aprovado na quarta-feira (18) um Projeto de Lei que regulamenta a cobrança anual da CNH, no valor de R$ 298,47, a partir de fevereiro de 2017. Para dar mais credibilidade, foi usado um brasão da República Federativa do Brasil.



Nesta manhã o Detran-MS informou que a mensagem é falsa. Uma nota de esclarecimento também foi publicada no Denatran (Departamento Nacional de Trânsito).



"O Denatran tomou conhecimento sobre uma mensagem que está circulando nas redes sociais, onde é afirmado que foi aprovado um projeto de lei que regulamenta a cobrança anual para portadores de CNH no valor de 298,47 R$ a partir de 01 de Fevereiro de 2017. O DENATRAN informa que esta mensagem não é verdadeira, portanto, pedimos que desconsiderem qualquer informação referente a este assunto", esclarece.



Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Detran-Ms, por meio dos telefones 154 na capital e (67) 3368-0500 no interior do Estado.



