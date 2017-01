19/01/2017 - 14h33min

Resultado do Enem para 20 mil alunos ainda não está disponível, diz Inep

[ FOTO: Reprodução ] 20 mil alunos ainda não tem acesso ao resultado do Enem



O instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou nesta quinta-feira (19) que ainda não liberou o acesso às notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 para cerca de 20 mil candidatos. A maioria está no grupo que fez a segunda aplicação das provas nos dias 3 e 4 de dezembro.



Alguns afetados reclamaram pelas redes sociais.

Aparentemente, ninguém que fez a segunda aplicação do Enem teve sua nota lançada. Difícil em!



Atualização em andamento

A assessoria de imprensa do Inep informou, às 13h20, que as notas dos 20 mil candidatos que estavam fora do sistema foram incluídas, mas que no horário ainda estava em andamento uma atualização dos dados. O Inep admite que é possível que alguns candidatos ainda não estejam conseguindo visualizar o resultado, mas disse que o problema estará resolvido até as 15h.

O Inep informou que cerca de 60% dos participantes já visualizaram as notas, e que o problema afeta 5% do total de candidatos.

Até as 9h30 desta quinta, 3,3 milhões de participantes já haviam visualizados as notas, segundo balanço do Inep. No total, o exame contou com 6.005.607 participantes



As notas foram divulgadas por volta das 11h15 de quarta-feira (18). Para ter acesso, o participante precisa digitar CPF e senha no site www.enem.inep.gov.br. O resultado também pode ser conferido pelo aplicativo oficial do Enem.



Nota dos treineiros

As notas dos treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame em caráter de teste, ainda não estão no sistema. O Inep informou que o resultado para estes estudantes será divulgado 60 dias a partir de quarta-feira (18), conforme já estava previsto no edital. A edição de 2015 foi a primeira em que as notas dos treineiros não foi divulgada na mesma data.



Sisu, Prouni e Fies

A nota do Enem 2016 poderá ser usada pelos participantes para tentar vaga em universidade pública, bolsas ou financiamento em particulares. Abaixo, confira o calendário divulgado pelo MEC e saiba o que você pode fazer com a sua nota:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu)



Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de graduação em universidades federais e estaduais públicas.

Como funciona: Os estudantes podem selecionar até duas opções de cursos; o sistema seleciona os aprovados segundo a nota do Enem, considerando os pesos específicos de cada opção.



Inscrições: 24 a 27 de janeiro

Número de vagas: No primeiro semestre de 2017, serão 328.397 vagas de graduação em 131 universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. Segundo o MEC, o aumento de vagas foi de 4,5% em relação ao primeiro semestre de 2016.

Programa Universidade para Todos (Prouni)

Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de bolsas de estudo em cursos de graduação em universidades particulares.



Como funciona: Os estudantes podem selecionar até duas opções de cursos; o sistema seleciona os aprovados segundo a nota do Enem, considerando os pesos específicos de cada opção. As bolsas oferecidas podem ser parciais ou integrais.



Inscrições: 30 de janeiro a 2 de fevereiro

Número de vagas: Ainda não foi divulgado pelo MEC.

Financiamento Estudantil (Fies)



Para que serve: Sistema on-line que reúne vagas de financiamento estudantil em cursos de graduação em universidades particulares.

Como funciona: Os estudantes que já estão matriculados em cursos de instituições participantes podem pleitear um contrato de financiamento estudantil custeado pelo governo federal.



Inscrições: 6 a 9 de fevereiro

Número de vagas: Ainda não foi divulgado pelo MEC. O ministro da Educação, Mendonça Filho, porém, garantiu que o número de novos contratos do Fies no ano de 2017 deverá ser pelo menos o mesmo que em 2016.



Consulta pública

O Inep informou também que até as 9h30 desta quinta, cerca de 80 mil pessoas já haviam participado da consulta pública sobre mudanças para a edição 2017 do Enem. A consulta ficará aberta à participação até 10 de fevereiro.

O MEC estuda maneiras de economizar na realização do próximo exame. Entre as decisões já tomadas está eliminar uma das funções do Enem: a certificação de conclusão do ensino médio.



A partir deste ano, pessoas maiores de 18 anos que não terminaram o ensino médio na idade regular deverão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).



G1

Fonte: Assessoria de Imprensa

TAGs: Enem 2016 Resultado Inep

Editoria: Educação