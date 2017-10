19/10/2017 - 18h12min

Premiação ao campeão brasileiro é R$ 18 mi- VEJA TABELA DE PREMIAÇÃO

[ FOTO: TERRA ] Caso o Corinthians seja o campeão levará o valor de 18 milhões



A CBF divulgou nesta quinta-feira os valores da premiação paga aos clubes pela colocação final no Brasileirão. O campeão vai faturar cerca de R$ 18 milhões. Ao todo, a premiação do Brasileiro chegará a R$ 63,7 milhões.



O valor da premiação vem da Globo, emissora detentora dos direitos de transmissão da Série A. Em relação a 2016, o aumento total do dinheiro ficou em R$ 3,7 milhões. E, sozinha, a verba destinada ao campeão é responsável por R$ 1 milhão de aumento (em 2016, o Palmeiras ganhou R$ 17 milhões).



Os 16 clubes que permanecerem na Série A têm direito a uma fatia do dinheiro. O vice-campeão de 2017 vai faturar R$ 11,3 milhões, R$ 600 mil a mais do que em 2016.



PREMIAÇÃO DO BRASILEIRÃO-2017



Campeão - R$ 18.069.300,00

Vice-campeão - R$ 11.373.030,00

3º - R$ 7.759.170,00

4º - R$ 5.633.370,00

5º - R$ 4.092.165,00

6º - R$ 2.763.540,00

7º - R$ 2.391.525,00

8º - R$ 2.072.655,00

9º - R$ 1.806.930,00

10º - R$ 1.594.350,00

11º - R$ 1.381.770,00

12º - R$ 1.222.335,00

13º - R$ 1.062.900,00

14º - R$ 956.610,00

15º - R$ 850.320,00

16º - R$ 744.030,00

Total - R$ 63.774.000,00



terra

Fonte: Assessoria de Imprensa

