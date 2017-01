19/01/2017 - 08h40min

Trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro recebem PIS a partir de hoje

[ FOTO: Ilustração ] A partir desta quinta-feira (19) o trabalhador nascido em janeiro e fevereiro recebem PIS.



Trabalhadores que recebem até dois salários mínimos e que nasceram em janeiro ou fevereiro podem sacar o PIS (Programa de Integração Social) a partir desta quinta-feira (19).



Quem possui o Cartão Cidadão pode efetuar o saque nos caixa eletrônicos da Caixa Econômica Federal, nos correspondentes Caixa Aqui e nas lotéricas. O trabalhador que não possui o cartão, deve procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento de identificação.



Tem direito ao abono, o trabalhador que é cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano passado e ter exercido atividade remunerada para Pessoa Jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração.



O pagamento do benefício passou a ter valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. O cálculo corresponde ao número de meses trabalhados em 2016 multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento.



Por exemplo, quem trabalhou os 12 meses do ano passado, recebe R$ 937. Já quem trabalhou apenas três meses, recebe R$ 235



CampoGrandeNews

Fonte: Campo Grande News

TAGs: PIS

Editoria: Geral