Doutor Izauri recebeu a visita do Chefe da Casa Civil do Governo

Na tarde desta quarta-feira (18), a convite do prefeito doutor José Izauri de Macedo, esteve visitando a cidade de Naviraí o articulador político do governo estadual e Chefe da Casa Civil, Sérgio de Paula, que se fazia acompanhar do jornalista Ico Victório, Subsecretário de Comunicação do Governo do Estado.



Ele foi recebido no gabinete pelo prefeito, seu gerente de Administração Eduardo Mendes e, ainda, a convite do doutor Izauri, participou da reunião o vereador presidente da Câmara Municipal, Jaimir José da Silva, o popular “Jamil do Bem Bom”.



Tão logo chegou à Naviraí, o prefeito e o gerente de Administração levaram os dois ilustres visitantes para dar uma volta pela cidade, mostrando a eles a real situação em que se encontra as ruas tanto na área central onde existe muitos buracos no asfalto e, também, na área periférica, onde puderam observar que existem muitas erosões em ruas e avenidas não pavimentadas.



Eles passaram também pela Garagem Municipal para ver a realidade de como a atual gestão recebeu a frota do parque rodoviário.



Depois dessas visitações é que integrou o grupo o vereador presidente Jamil do Bem Bom e durante um bom tempo estiveram todos no gabinete mantendo conversações e buscando, tanto por parte do prefeito doutor Izauri e seus assessores, como também, pelo lado do vereador presidente, estreitar o relacionamento existente entre o Poder Legislativo Municipal e o Executivo local com o governador Reinaldo Azambuja.



Em conversa com Sérgio de Paula, ele nos garantiu que em fevereiro Azambuja fará uma visita ao prefeito doutor José Izauri de Macedo que nesta quinta-feira (19) se encontra em Campo Grande, acompanhado dos gerentes municipais doutor Fábio Bonicontro (Saúde) e doutora Fátima Liutti (Educação), onde eles terão várias audiências agendadas com as autoridades estaduais. “Viemos a Naviraí conhecer a realidade atual e os problemas enfrentados pela administração do doutor Izauri e ao mesmo tempo iniciamos os preparativos para a vinda de Reinaldo Azambuja em fevereiro à cidade”, salientou o Chefe da Casa Civil do Governo que também é seu articulador político.



