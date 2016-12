19/12/2016 - 13h43min

Governo recuperou 1,7 mil kms de estradas e 66 pontes em 2016

[ FOTO: Fernando Antunes ] Governador falou em entrevista ao programa Tribunal Popular hoje.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse hoje, que durante o ano o Estado recuperou 1,7 mil km de rodovias e 66 pontes de concreto que foram danificadas, principalmente devido as chuvas. A entrevista foi dada ao programa Tribuna Livre.



Ele falou ao explicar a dificuldade do governo em consertar os estragos, que têm travado na contratação de empresas. "Infelizmente tivemos empresas que ganharam a licitação, mas não tiveram condição de tocar a obra. Nós levamos um tempo no regramento pra tirar a empresa", disse.



Nessa situação, segundo Reinaldo, tem licitação que está na quarta empresa, pois as outras foram desclassificadas. "Nos não estamos fazendo nenhuma obra sem projeto executivo, que tem um responsável que acompanha. Para não ter ponte que cai, para ter obras bem feitas", ressaltou.



No começo de 2016, várias empresas caíram devido as fortes chuvas e ainda de acordo com o governador, muitas restaurações de asfaltos das rodovias serão lançadas em licitação no início de janeiro.



"Temos recursos disponíveis, o Estado fez sua economia, e vai continuar recuperando as rodovias", garantiu, citando que tem locais que a rodovia virou trepidação de tanto que tapou buraco. "Dentro do planejamento vamos fazer uma grande recuperação".



