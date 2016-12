19/12/2016 - 14h27min

Sem prefeituras, Naviraiense e Águia não devem disputar estadual

[ FOTO: Orisvaldo Sales ] Momento em que boa parte da diretoria do Naviraiense anunciava no Rádio Karandá FM que deverá ficar fora do Estadual 2017.



O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2017 pode ter as primeiras baixas muito em breve. Nesta semana, Águia Negra e Naviraiense ameaçaram deixar a competição se não tiver contribuição das prefeituras de Rio Brilhante e Naviraí, respectivamente.



O primeiro a manifestar a dificuldade financeira foi o bicampeão estadual Águia Negra através de seu presidente Iliê Vidal. Em entrevista para a Rádio Difusora nesta quinta-feira, o cartola afirmou que não deverá ter o apoio do poder público na próxima temporada como teve em outros anos devido a uma notificação do Ministério Público à Prefeitura e que se não conseguir encontrar o orçamento em empresas da região, não jogará a competição.



“Não estamos conseguindo patrocínio para montar o time e ainda temos dívidas a pagar de 2016. A renda dos jogos é insuficiente, então isso tudo está inviabilizando nossa participação. Vou esperar até o fim de dezembro, se nada mudar até lá devemos encaminhar um ofício à federação informando sobre a desistência”, disse durante a entrevista o presidente que encerra seu mandato em fevereiro.



Já nesta sexta-feira foi a vez do Naviraiense expor a mesma dificuldade. O presidente do clube Sérgio Stefanello esteve na Rádio Karandá FM e disse ter apenas parte do orçamento para a competição. A prefeitura de Naviraí, principal patrocinadora em outros anos, não deve contribuir a partir de 2017.



“O momento é de tristeza, mas também de cabeça no lugar. É preciso saber a hora de parar, até para não ter problemas futuros. O Naviraiense sai do campeonato para não fazer feio, para não deixar dívidas. Isso é ter hombridade”, alertou o dirigente que disse ter em conta R$ 100 mil dos R$ 300 mil previstos para a competição.



Nesta semana, o Ivinhema também recebeu a notícia que a prefeitura não deverá ajudar devido a uma solicitação do Ministério Público e a saída da competição passou a ser uma realidade.



Além dos três times, a Serc ainda não se pronunciou sobre qualquer notícia de jogadores e comissão técnica para a competição que começa no dia 28 de janeiro.



NaviraíNotícias

Fonte: Assessoria de Imprensa

