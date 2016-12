19/12/2016 - 09h53min

Diplomação dos eleitos em Naviraí acontece nesta segunda-feira

[ FOTO: JotaOliveira ] Izauri e Sakae assim como vereadores eleitos serão empossados



Acontece na noite desta segunda-feira (19) em Naviraí, no plenário da Câmara Municipal, a solenidade de diplomação do prefeito eleito doutor José Izauri de Macedo e do seu vice Sakae Kamitani, como também dos 13 vereadores e suplentes eleitos em 02 de outubro.



A solenidade será presidida pelo Juiz de Direito Eduardo Magrinelli Júnior, que responde pelo cargo de titular da 2º Zona Eleitoral de Naviraí que também abrange o município de Itaquiraí, em cuja localidade aconteceu a diplomação na última sexta-feira. Quem estará a seu lado será o Promotor Eleitoral, doutor Daniel Stadnik e outros convidados especiais.



Esta solenidade está marcada para acontecer as 19 horas e deverá ser prestigiada por um bom público, em especial, aqueles que irão compor a futura administração, seja no primeiro ou segundo escalão e em outros cargos que já foram definidos e não divulgados oficialmente.



Nas rodinhas de conversações políticas muitos nomes estão sendo citados para este ou para aquele cargo, porém, o prefeito eleito doutor José Izauri de Macedo disse que só anunciaria após a solenidade de diplomação.



