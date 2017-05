19/05/2017 - 15h42min

JBS admite que comprou dólar nos últimos dias e disse atuação no câmbio visava a 'proteção financeira'

JBS admitiu que comprou dólar nos últimos dias e disse que movimentações "seguem alinhadas à sua política de gestão de riscos e proteção financeira".



A compra de dólar na véspera do vazamento dos aúdios da delação premiada da JBS teria levado a empresa a obter ganhos financeiros, já que a cotação da moeda disparou 8,15% na última quinta-feira (18).





Uma movimentação atípica no mercado de câmbio na quarta-feira (17) trouxe uma desconfiança no mercado de que a companhia teria aumentado sua posição em dólar, isso teria levado a companhia a lucrar com a alta do dólar no dia seguinte. A cotação da moeda disparou 8,15%, na maior alta diária em 18 meses.





Em comunicado, a JBS afirmou que "gerencia de forma minuciosa e diária a sua exposição cambial e de commodities". A empresa explicou que utilizar instrumentos financeiros para "minimizar os seus riscos cambiais e de commodities provenientes de sua dívida, recebíveis em dólar e de suas operações".





A empresa tem dívida em dólar e operações no exterior, o que faz com que seus negócios tenham exposição à variação cambial.





No comunicado, a JBS citou um exemplo do impacto da oscilação do dólar no seu balanço. "Um exemplo do potencial impacto de oscilações na cotação do dólar é que, ao considerar a variação cambial na cotação do dólar de R$ 3,16 para R$ 3,40, como a ocorrida entre 31 de março (fechamento do primeiro trimestre) e 18 de maio, a companhia sofreria um prejuízo superior a R$ 1 bilhão", disse a JBS.





"Reiteramos assim que as movimentações realizadas pela companhia nos últimos dias seguem alinhadas à sua política de gestão de riscos e proteção financeira", concluiu a empresa.



