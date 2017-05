19/05/2017 - 08h48min

PRF apreende 170 kg de cocaína em caminhão-trator em MS que seriam levados para ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 171,8 quilos de cocaína escondidos em compartimento oculto junto às rodas e assoalho de um caminhão-trator na BR-262, em Água Clara, região leste de Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira (18).





Segundo a PRF, o veículo era conduzido por um motorista profissional de 28 anos que demonstrou nervosismo e informou origem e destino da viagem pouco comuns.

Depois de encontrada a droga, o suspeito disse que desconhece a origem do entorpecente. O homem afirmou ainda que teria comprado a carreta no último dia 11 em Campo Grande e, em seguida, realizou uma viagem para Corumbá, na fronteira com a Bolívia.





Por fim, a abordagem foi feita no momento em que voltava para Vitória, onde reside. Além da droga, os policiais encontraram o valor de R$ 6.480 com o condutor.





De acordo com a polícia rodoviária, cerca de 60% do entorpecente é cloridrato ou hidrocloridrato de cocaína, considerado a forma mais pura da droga, e o restante é a droga mais comum. O valor da carga é estimado em R$ 10,3 milhões.





O motorista foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de entorpecentes, crime inafiançável e equiparado a hediondo. A pena prevista é de 5 a 15 anos de reclusão. O preso, o veículo e a droga foram apresentados na Polícia Federal de Três Lagoas.



