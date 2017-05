19/05/2017 - 09h10min

Corpo tem cabeça e braços roubados um dia após funeral e suspeita é de 'bruxaria'

Os Trabalhadores de um cemitério de Pedro Juan Caballero, no Paraguai acionaram a polícia depois de encontrarem nesta manhã de quinta-feira (18), o túmulo de um brasileiro violado, e o corpo jogado ao chão sem a cabeça e um dos braços.



O corpo que teve partes cortadas e levadas foi identificado como sendo do idoso, Júlio Cardoso de 72 anos. Ele tinha sido enterrado nesta quarta-feira (17). No cemitério, a polícia teria recolhido objetos deixados pelos autores, o que facilitaria a identificação.



Segundo o site Porã News, a polícia trabalha com hipóteses de vingança contra a família e caso de bruxaria. Este seria o segundo caso que acontece na região, já que ossos teriam sumido de túmulos em cemitérios da cidade.

