Perda de peso, igreja e zero álcool: Cássio revela motivos para virada no Corinthians.

[ FOTO: g1 ] Cássio em entrevista no CT



A virada de Cássio depois de sua pior fase em seis anos de Corinthians começou quando ele começou a reconhecer os próprios erros. Acima do peso, sem confiança e com uma história de quase 300 jogos pelo clube a zelar, o goleiro encarou o início de 2017 como um período decisivo para sua recuperação física e técnica. Deu certo.





Depois de inúmeros problemas em 2016, Cássio começou a temporada com seis quilos a menos e dentro de sua forma ideal. Em campo, as coisas começaram a fluir com boas atuações, a volta da segurança debaixo das traves e a expectativa de ser convocado para a seleção brasileira – os próximos amistosos são em junho, contra Argentina e Austrália, com lista a ser anunciada nesta sexta.





Com a confiança de volta, Cássio se vê, sim, como um dos candidatos às três vagas de goleiro a serem preenchidas pelo técnico Tite.





– Sem desmerecer ninguém ou ter soberba, sempre tive um bom destaque quando estive bem, participações em títulos, tudo. O futebol brasileiro tem grandes goleiros. Se for ver pelo histórico ou pelo momento, acredito que sim (é um dos melhores) – disse Cássio.

