19/07/2017 - 08h50min

Ex-vereador e esposa são assassinados a facadas em Campo Grande

[ FOTO: Reprodução/Facebook ] Os dois foram mortos a golpes de faca.



O ex-vereador de Campo Grande, Cristóvão Silveira e a esposa Fátima Silveira foram assassinados a facadas. Crime aconteceu por volta das 20h de ontem, na chácara da família, que fica na MS-080, região da saída para Rochedo, a cerca de 30 quilômetros da Capital.



Segundo informações da polícia, os assassinatos teriam sido praticados pelo caseiro da chácara, que contou com ajuda dos filhos. Após cometerem os crimes, os autores fugiram com a caminhonete do ex-vereador.



Caseiro teria sido preso em flagrante por equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras). Informações preliminares também dão conta de investigadores prenderam um segundo envolvido nesta manhã.



Fonte: Assessoria de Imprensa

